EPINIKION kündigt zweites Album an
Fans des Symphonic Metal können sich jetzt schon auf das neue Jahr freuen, denn die Niederländer EPINIKION haben für den 06.02.2026 ihr zweites Studioalbum "Force Of Nature" angekündigt. Der neue Langspieler wird via Dr. Music Records veröffentlicht und zeigt sich mit dem Titelsong des Albums 'The Force of Nature' bereits auf YouTube.
"Force Of Nature" Trackliste:
01. The Moon, The Sun and The Stars
02. The Force of Nature
03. Lessons In Life (Are For Free)
04. Come Into My World
05. Your Ultimate Joy
06. I Thought You Were On My Side
07. Dont Wake Up the Dead
08. Monsters In My Head
09. Two Hearts
10. Run With the Wolves
11. What Goes Up Must Come Down
12. Eyes Will Glow
EPINIKION | The Force of Nature (Official Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=2_kPfXj824Y
- Quelle:
- EPINIKION YouTube
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- epinikion force of nature
