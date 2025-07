ENTER SHIKARI mit neuen Live-Videos

Erst kürzlich hat ENTER SHIKARI den neuesten Release ihrer "Bootleg Series" angekündigt: "Bootleg #13", das Album "Live At Wembley" inklusive zugehörigem Konzertfilm. Beides wird am 11. Juli 2025 via SO Recordings/Ambush Reality erscheinen.



Aufgenommen in der Wembley Arena bei der letzten Show von ENTER SHIKARIs UK Arena Tour 2024 zeigt "Live At Wembley" die bisher größte Headline-Performance der Band.



Inzwischen hat die Band zwei neue Videos dieser Show veröffentlicht, 'Goldfish / The Jester' und 'Satellites'. Für 'Satellites' begrüßte ENTER SHIKARI als besonderen Gast Sam Ryder auf der Bühne.



"Enter Shikari - Live At Wembley" Trackliste:



01. System / Meltdown

02. Live Outside

03. Giant Pacific Octopus (I Don't Know You Anymore)

04. Anaesthetist (+ Reso Remix Outro)

05. Torn Apart

06. Jailbreak

07. Bloodshot

08. Sssnakepit

09. Goldfish / The Jester

10. Losing My Grip, feat. Jason Aalon Butler

11. The Pressure's On

12. Juggernauts

13. Gap In The Fence

14. The Sights

15. Enter Shikari / Mothership / Solidarity

16. It Hurts

17. Satellites, feat. Sam Ryder

18. { The Dreamer's Hotel }

19. Sorry, You're Not A Winner

20. A Kiss For The Whole World



Goldfish / The Jester (Live At Wembley Arena 2024)







https://www.youtube.com/watch?v=vty8_KWWbAs



Satellites, feat. Sam Ryder (Live At Wembley Arena 2024)







https://www.youtube.com/watch?v=p-7JpQwJM5U





Enter Shikari auf Tour 2025:



18.07.2025 – (DE) Köln, Südbrücke

19.07.2025 – (DE) Nordholz, Deichbrand Festival

06-10.08.2025 – (DE) Eschwege, Open Flair Festival

07.-09.08.2025 – (DE) Saarbrücken, Rocco Del Schlacko

07.-10.08.2025 – (DE) Rothenburg ob der Tauber, Taubertal Festival

01.11.2025 – (AT) Wien, Simm City



Quelle: Head Of Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: enter shikari live at wembley arena 2024 goldfish the jester satellites sam ryder