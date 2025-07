BRUCE DICKINSON mit neuem Video

Am 25. Juli 2025 erscheint mit "More Balls To Picasso" eine überarbeitete und erneuerte Version von BRUCE DICKINSONs 1994er Album "Balls To Picasso". Jetzt ist mit 'Gods Of War' das Lyric-Video für die Lead-Single erschienen.



Gods Of War (2025 Reimagined Version)







https://www.youtube.com/watch?v=LGFGFt5-Q6A

