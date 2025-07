AURI im Museum der Kindheit

Am 15. August 2025 erscheint via Nuclear Blast mit "III - Candles & Beginnings" das neue AURI-Album. Mit 'Museum Of Childhood' gibt es eine weitere Kostprobe vom neuem Album.



Johanna Kurkela kommentiert:

"Während wir uns tiefer in das zauberhafte Reich unseres neuen Albums "Candles & Beginnings" wagen, fliegen wir auf den Flügeln der Fantasie über die sicheren Häfen unserer Herzen in das 'Museum der Kindheit'."



"III - Candles & Beginnings" Trackliste



01. The Invisible Gossamer Bridge

02. The Apparition Speaks

03. I Will Have Language

04. Oh, Lovely Oddities

05. Libraries Of Love

06. Blakey Ridge

07. Helios

08. Museum Of Childhood

09. Shieldmaiden

10. A Boy Travelling With His Mother



Museum Of Childhood







https://www.youtube.com/watch?v=6HBF4KfMKsw

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: auri iii candles and beginnings museum of childhood