ENFORCED mit neuer EP

Auf den Namen "A Leap Into Into The Dark" hört die neue EP von ENFORCED und kommt mit 6 Songs um die Ecke.

Darunter zwei Coversongs, sowie eine remasterte Version von 'Casket'.



Derzeit ist die Scheibe als Stream bei allen bekannten Anbietern verfügbar.

