BURNING WITCHES mit neuer Maxi-Single

Am 10. Dezember erscheint via Napalm Records die Maxi-Single "The Spell Of The Skull" von BURNING WITCHES. Den Titeltrack gibt es samt offiziellem Video jetzt zum Anhören.



Gitarristin Romana Kalkuhl über "The Spell Of The Skull":

"Wir sind fleißige Bienen und zwischen all den Shows haben wir es geschafft, die ersten neuen Songs mit Courtney an der Gitarre zu schreiben. Wir sind so aufgeregt, euch frische Musik zu präsentieren und das hält uns alle bis zum nächsten Album bei Laune. Die Arbeit daran hat so viel Spaß gemacht, 'The Spell of the Skull' könnte eine neue WITCHES-Hymne werden, was meint ihr? Lehnt euch zurück, genießt und lasst euch von euren Lieblings-WITCHES verzaubern!"



"The Spell Of The Skull" Trackliste:



1. The Spell Of The Skull

2. Mirror, Mirror



The Spell Of The Skull







https://www.youtube.com/watch?v=phBq4PAprDs

