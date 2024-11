DELAIN mit neuem Video

DELAIN veröffentlicht am 8. November 2024 via Napalm Records die EP "Dance With The Devil". Heute hat die Band das offizielle Musikvideo zu 'The Reaping' enthüllt.

Martijn Westerholt zu 'The Reaping':

" 'The Reaping' ist ein sehr ausdrucksstarker Song, der sich mit einem ernsten Thema beschäftigt – wohin sich die Welt/Gesellschaft entwickelt und die metaphorischen Stürme am Horizont. Musikalisch ist der Song klar als ein typischer DELAIN-Track zu erkennen, voller kraftvoller Gitarren, aber auch mit den markanten Synthie-Elementen im 80er-Stil, für die DELAIN bekannt ist."



The Reaping







https://www.youtube.com/watch?v=wC2d18Fxe4o