ELVENKING mit neuem Video

Am 11. April 2025 veröffentlichen die Italiener ELVENKING ihr neues Album "Reader Of The Runes – Luna" über Reaper Entertainment.



Passend zum Albumtitel gibt es jetzt die Single 'Luna' samt Musikvideo, das von Matteo Ermeti realisiert wurde.



Luna







https://www.youtube.com/watch?v=vJAGvBf94yg

Quelle: Reaper Entertainment Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: elvenking reader of the runes luna luna