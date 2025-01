HIRAX: Schneller als der Tod!

Na, diesen Titel werte ich aber als Versprechen, Herr Pena! Das am 28.2.2025 erscheinende Album "Faster Than Death" der US-Thrasher HIRAX zeigt da habe hoffnungsvolle Ansätze, denn in der Frühpase schaffte man schon mal acht Stücke in sechzehn Minuten ("Hate Fear And Power") oder vierzehn in dreißig Minuten ("Raging Violence"). Das waren dann aber auch Kracher. Ich bin gespannt, was die neue Langrille mit nein Liedern in etwas mehr als einundzwanzig Minuten bieten wird.

Hier ist die Trackliste:

01. Drill Into The Brain

02. Armageddon

03. Drowned Bodies

04. Faster Than Death

05. Psychiatric Ward

06. Relentless

07. Revenant

08. Warlord's Command

09. World's End

Übrigens wird HIRAX in diesem Jahr 40 Jahre alt. Wäre mal Zeit für eine Tour, oder?