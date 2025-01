STEVEN WILSON kündigt neues Album an

Steven Wilson veröffentlicht am 14.03.2025 via Virgin Records sein nunmehr achtes Solo-Studioalbum "The Overview". Das 42-minütige Werk, bestehend aus zwei epischen Tracks – 'Objects Outlive Us' und 'The Overview' – ist inspiriert vom sogenannten "Overview Effect", einem transformativen Erlebnis, das Astronauten beim Blick auf die Erde aus dem Weltall erfahren. Hier könnt ihr euch vorab schon mal einen Album-Teaser anschauen.

Album-Teaser

https://www.youtube.com/watch?v=u_RjrkNYCdI&t=1s