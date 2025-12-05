ELLENDE mit neuer Single
Aus dem neuen Album "Zerfall", präsentiert ELLENDE via AOP Records, die neue Single 'Zeitenwende Teil I'. Der Track bekam einen Visualizer spendiert und ist bei YouTube online. Das neue Album wird am 02.01.2026 veröffentlicht werden.
"Zerfall" Trackliste:
01. Nur
02. Wahrheit Teil I
03. Wahrheit Teil II
04. Zerfall
05. Übertritt
06. Ode ans Licht
07. Zeitenwende Teil I (feat. Firtan)
08. Zeitenwende Teil II (feat. Norikum)
09. Reise
10. Secunda (Cover)
11. Verborgenes inneres Leiden
Ellende - Zeitenwende I feat Klara // Firtan (Official Visualizer)
https://www.youtube.com/watch?v=fDmZudUhZ7w
