ELLENDE mit neuer Single

Aus dem neuen Album "Zerfall", präsentiert ELLENDE via AOP Records, die neue Single 'Zeitenwende Teil I'. Der Track bekam einen Visualizer spendiert und ist bei YouTube online. Das neue Album wird am 02.01.2026 veröffentlicht werden.







"Zerfall" Trackliste:





01. Nur

02. Wahrheit Teil I

03. Wahrheit Teil II

04. Zerfall

05. Übertritt

06. Ode ans Licht

07. Zeitenwende Teil I (feat. Firtan)

08. Zeitenwende Teil II (feat. Norikum)

09. Reise

10. Secunda (Cover)

11. Verborgenes inneres Leiden





Ellende - Zeitenwende I feat Klara // Firtan (Official Visualizer)







https://www.youtube.com/watch?v=fDmZudUhZ7w

Quelle: ELLENDE Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: ellende zerfall zeitenwende teil i