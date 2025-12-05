DÖDSRIT 2026 wieder in Deutschland

Die Melodic-Black-Metal-Institution DÖDSRIT wird nächstes Jahr wieder nach Deutschland kommen und auf dem "Eternum Fest" auftreten. Nach der Tour, quer durch die Vereinigten Staaten, mit abschließendem Stopp in Europa, legt die Band um Christoffer Öster nun die nächsten Termine, für die kommenden Shows fest.





Bisher sind für das Zweitagefestival folgende Bands bestätigt:





FLUISTERAARS

DÖDSRIT

THY LIGHT

LAMP OF MURMUUR

ROPE SECT



Das Festival findet am 25. & 26. September 2026 im Parkhotel Dresden statt. Tickets gibt es in mehreren Shops, welche auf der Homepage des Festivals zu finden sind.

