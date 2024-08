Dokumentarfilm und Deluxe-Album-Boxset über JIMI HENDRIX

Legacy Recordings veröffentlicht am 13. September 2024 mit "Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision" einen Dokumentarfilm und ein Deluxe-Album-Boxset. Der Film zeichnet die Entstehungsgeschichte des legendären Tonstudios nach, das Boxset enthält 38 bislang unveröffentlichte Tracks aus dem Jahr 1970 sowie 20 neue 5.1 Surround Mixes. Die Songs sind kurz vor dem Tod des Ausnahmegitarristen entstanden.



Als Vorbote des Boxsets erscheint eine bislang unveröffentlichte Version von 'Angel [Take 7]'. Diese neu abgemischte Fassung des Tracks featurt die Originaleinspielung von Hendrix, Mitchell und Cox vom 23. Juli 1970. Mitchells Drum- und Percussion-Overdubs, die er nach Jimis Tod aufnahm, fehlen auf dieser abgespeckten Version.



Angel (Take 7)







https://www.youtube.com/watch?v=hYngN-BZRhI



Auf den fünf Vinyl-LPs oder drei CDs von "Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision" sind 39 Tracks zu hören, die Hendrix mit Billy und Mitch in den letzten vier Monaten seines Lebens aufnahm.

Das Boxset erlaubt einen umfassenden Blick auf Jimis Arbeit in seinem letzten Lebensabschnitt und für den Fan gibt es viel zu entdecken.

Bei den neuen 5.1 Surround Mixes auf der Blu-ray von "Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision" handelt es sich um alle 17 Tracks des posthum veröffentlichten Albums "First Rays Of The New Rising Sun" (erschienen 2010, aufgenommen 1969-1970). Außerdem wurden 'Pali Gap' aus "Rainbow Bridge" (1971, 1970), 'Lover Man' aus dem Boxset "The Jimi Hendrix Experience" (2000, 1970) und 'Valleys Of Neptune' aus dem Album "Valleys Of Neptune" (2010, 1969-70) neu abgemischt.



"Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision": 5LPs / 3CDs-Trackliste/:



Disc One // Side One/Side Two

01) Ezy Ryder [Alternate Mix]* (6/18/70)

02) Valleys Of Neptune [Alternate Version]* (6/15/70)

03) Straight Ahead [Takes 1 & 2]* (6/17/70)

04) Drifter's Escape [Takes 1 & 2]* (6/17/70)

05) Astro Man [Takes 9 & 10]* (6/24/70)

06) Astro Man [Take 14]* (6/24/70)

07) Drifting [Takes 1 & 2]* (6/25/70)

08) Night Bird Flying [Take 25]* (6/16/70)

09) Further Up The Road* (6/24/70)

10) The Long Medley [Astro Man/Beginnings/Hey Baby (New Rising Sun)/Midnight Lightning (Keep On Groovin')/Freedom]* (6/24/70)



Disc Two // Side One/Side Two

01) Earth Blues [Alternate Mix]* (6/26/70)

02) Dolly Dagger [Takes 17 & 18]* (7/1/70)

03) Angel [Take 7]* (7/23/70)

04) Beginnings [Take 5]* (7/1/70)

05) Lover Man (7/20/70)

06) Tune X* / Just Came In [Take 6]* (7/22/70)

07) Heaven Has No Sorry [Demo]* (6/26/70)

08) Freedom [Take 4]* (6/25/70)

09) Valleys Of Neptune [Demo]* (6/26/70)

10) Come Down Hard On Me [Take 15]* (7/15/70)

11) Dolly Dagger [Alternate Version]* (7/19/70)

12) Messing Around [Take 17]* (6/16/70)

13) Tune X* / Just Came In [Take 8]* (7/22/70)

14) Drifting [Alternate Version]* (8/20/70)

15) Freedom [Alternate Version]* (7/19/70)

16) Belly Button Window [Take 1]* (7/23/70)



Disc Three // Side One/Side Two

01) Dolly Dagger [Mix 2]* (8/20/70)

02) Night Bird Flying [Alternate Version]* (8/20/70)

03) Freedom [Alternate Version]* (8/20/70)

04) Midnight Lightning*/Beginnings* (7/1/70)

05) Straight Ahead [Alternate Mix]* (8/20/70)

06) In From The Storm [Alternate Mix]* (8/24/70)

07) Bolero*/Hey Baby (New Rising Sun) [Alternate Mix]* (8/22/70)

08) Drifter's Escape [Alternate Mix]* (8/22/70)

09) Astro Man [Alternate Version]* (8/22/70)

10) Bleeding Heart [Alternate Mix]* (8/22/70)

11) Drifting [Alternate Version]* (11/20/70)

12) Room Full Of Mirrors [Alternate Version]* (10/19/70)

13) Angel [Alternate Version]* (10/19/70)



*Bisher unveröffentlicht



"First Rays Of The New Rising Sun + Bonus Tracks (5.1 Mixes)": Blu-ray (In Vinyl- und CD-Version enthalten)



01) Freedom

02) Izabella

03) Night Bird Flying

04) Angel

05) Room Full Of Mirrors

06) Dolly Dagger

07) Ezy Ryder

08) Drifting

09) Beginnings

10) Stepping Stone

11) My Friend

12) Straight Ahead

13) Hey Baby (New Rising Sun)

14) Earth Blues

15) Astro Man

16) In From The Storm

17) Belly Button Window

18) Pali Gap (from "Rainbow Bridge" album)

19) Lover Man (from "Jimi Hendrix Experience Box Set")

20) Valleys Of Neptune (from "Valleys Of Neptune" album)



Alle 20 Tracks sind erstmals im Format 5.1 Surround Sound Audio zu hören.

