Deutschland-Debüt der Visual Kei-Band ZEKE DEUX

Die 2021 gegründete japanische Visual Kei-Band ZEKE DEUX gibt am 28. September im Backstage München ihr einziges Deutschland-Konzert in diesem Jahr. Nach 2022 in der Schweiz ist dies erst der zweite Auftritt der Metalband außerhalb Japans überhaupt.

Die Musik von ZEKE DEUX basiert auf Heavy Metal, garniert mit symphonischen und gotischen Elementen. Als Teil der japanischen Visual Kei-Szene spielt neben der Musik auch die Ästhetik eine tragende Rolle beim Gesamterlebnis.

Einen ersten Eindruck über die Musik von ZEKE DEUX könnt ihr euch hier verschaffen:

ZEKE DEUX - Fata Morgana

https://www.youtube.com/watch?v=nkns0dpRlr4

