POWERMETAL.de präsentiert: ORDEN OGAN live 2025!

POWERMETAL.de ist sehr stolz, die kommende Tour von ORDEN OGAN präsentieren zu dürfen!



ORDEN OGAN ist ein absolutes Highlight der Power-Metal-Szene und aus der internationalen Metal-Szene nicht mehr wegzudenken.



Dies ist kein Zufall, sondern das Ergebnis des seltenen Zusammentreffens von Qualität und Fleiß. Seit ihrem Debüt "Vale" (2008) hat sich ORDEN OGAN vom Geheimtipp zur unumstößlichen Größe gespielt. Mit der letzten Platte "Final Days" konnte die Band 2021 bis auf Platz 3 (!) der offiziellen deutschen Album-Charts vordringen und auf Spotify zählt man über eine halbe Million monatliche Hörer. Eine neue Bestmarke, aber für die Band nur ein weiterer konsequenter Schritt. Jetzt ist ihr jüngstes, quasi selbst-betiteltes Epos "The Order Of Fear" da - und setzt die Saga des ORDEN OGAN mit einem besonders triumphalen Lehrstück in Sachen Dark-Power-Metal fort.



Um ihr neues Album gebührend in der Metal-Szene zu feiern, rufen die ORDEN OGAN-Musiker zu einer Weekender-Tour durch Deutschland auf.



In 8 Städten habt ihr die Gelegenheit die neuen Tracks in Fülle zu genießenund euch voll und ganz dem Dark-Power-Metal hinzugeben! Um dem Ganzen eine kleine Balance zu bieten - und die dunklen Mächte im Zaum zu halten - lädt ORDEN OGAN die Mitstreiter ANGUS MCSIX und ALL FOR METAL ein. Mehr Power-Metal an einem Abend geht nicht, also kommt vorbei! Die Termine findet ihr hier:



31.01.2025 DE München Backstage

01.02.2025 DE Stuttgart Im Wizemann

07.02.2025 DE Frankfurt Batschkapp

08.02.2025 DE TBA

14.02.2025 DE Geiselwind Musichall

15.02.2025 DE Leipzig Hellraiser

21.02.2025 DE Hamburg Markthalle

22.02.2025 DE Oberhausen Turbinenhalle 2









