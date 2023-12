Der langsame Tanz von LUCIFER in einer Gruft

Am 26. Januar 2024 erscheint via Nuclear Blast das neue Album "LUCIFER V" von LUCIFER. Mit 'Slow Dance In A Crypt' gibt es eine weitere Single und ein Video.



Hier auch die Tourdaten der "THE SATANIC PANIC TOUR-2024", teilweise mit ANGEL WITCH als Co-Headlinre und ATTIC und THE NIGHT ETERNAL als Special Guests.



THE SATANIC PANIC TOUR 2024 (EUROPE)



01.02. SE Gothenburg - Musikens Hus (mit CRANK)

02.02. DE Flensburg - Roxy *

03.02. DE Kassel - Goldgrube *

04.02. DE Berlin - Lido *

06.02. NL Utrecht - De Helling *

07.02. NL Maastricht - Muziekgieterij *

09.02. BE Antwerp - Kavka *

10.02. DE Weiher - Live Music Hall *

11.02. DE Munich - Backstage *

14.02. FR Dijon - La Vapeur **

16.02. FR Paris - Le Petit Bain **

17.02. FR Limoges - CC John Lennon **

18.02. CH Aarau - KiFF **

20.02. DE Stuttgart - Im Wizemann **

21.02. DE Leipzig - UT Connewitz **

22.02. DE Hamburg - Bambi Galore **

23.02. DK Copenhagen - Stengade **

24.02. SE Linkoping - Skylten **

25.02. SE Stockholm - Debaser **



* Co-Headliner: ANGEL WITCH

** Guests: ATTIC

Support on all dates: THE NIGHT ETERNAL



Slow Dance In A Crypt







https://www.youtube.com/watch?v=9tR8nGUfvC0

