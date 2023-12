THE GEMS auf unentdeckten Pfaden

Vom Debütalbum "Phoenix", das am 26. Januar 2024 via Napalm Records erscheint, veröffentlicht das schwewdische Trio THE GEMS heute den Track 'Undiscovered Paths'.



Der Kommentar von THE GEMS zu diesem Track:



"Dieser Song unterscheidet sich von den anderen Liedern unseres Albums. Es ist ein verletzlicheres Stück, sehr melancholisch, aber dennoch hoffnungsvoll. Ein tieferes Wissen, dass alles gut werden wird, wenn man das Gefühl hat, dass man an einer Kreuzung steht und alles unklar ist. 'Undiscovered Paths' erinnert uns daran, dass es immer ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Dies ist bei weitem der am modernsten klingende Track unseres Albums – wir lieben ihn!"



Undiscovered Paths







https://www.youtube.com/watch?v=aHHMLaHWUp4

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: the gems phoenix undiscovered paths