Das Miskatonic Theater in Hamburg präsentiert H.P. Lovecraft musikalisch

Das Miskatonic Theater in Hamburg ist das einzige Horror-Theater der Welt. Den Horror spürte das Theater leider am eigenen Leib, denn im März ist ihnen ihre Spielstätte in Hamburg Harburg komplett abgebranntm inklusive Technik, Requisiten und der Wohnung der Theaterleitung. Seitdem waren sie auf der Suche nach neuen Räumen. Exil haben sie jetzt im "Haus 73", Schulterblatt 73 in Hamburg gefunden und sie geben auch Gastspiele im Hamburger Sprechwerk.



Ab dem 8. August läuft im Sprechwerk das Frankenstein-Musical "Frankenstein. Mary Shelleys Monster" und ab dem 15. August das Stück "Träume im Hexenhaus – Das schaurig-witzige Lovecraft-Musical!" im Haus 73.



Das Miskatonic Theater mit seinen Lovecraft-Adaptionen, seinen Gruselmusicals und düsteren Komödien trifft einen Nerv. "Der Ruf des Cthulhu", "Schatten über Innsmouth", "Dagon", "Das Fest" und "Der Flüsterer im Dunkeln" füllten die Ränge.

Theater: Miskatonic Theater - Aktuelle Stücke:



"Frankenstein. Mary Shelleys Monster"

Ein musikalisches Theaterstück von Lars Henriks

Laufzeit: 08.08.-10.09.

Veranstaltungsort: Hamburger Sprechwerk, Klaus-Groth-Str.23, Hamburg

Veranstalter: antikyno



"Träume im Hexenhaus – Das schaurig-witzige Lovecraft-Musical!"

Ein musikalisches Theaterstück von Lars Henriks

Laufzeit: 15.08.-20.09.

Veranstaltungsort: Haus 73, Schulterblatt 73, Hamburg

Veranstalter: antikyno



Weitere Infos findet ihr hier.