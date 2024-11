DYNAZTY kündigt neues Album an

DYNAZTY kündigt das neues Album "Game Of Faces" an! Zwei Jahre nach ihrem letzten Longplayer "Final Advent" schlagen die Schweden ein neues Kapitel in ihrer Karriere auf, das bereits mit der Vorabveröffentlichung und Single 'Devilry of Ecstasy' im August eingeleitet wurde.



Das Album "Game of Faces" erscheint am 14. Februar 2025 über Nuclear Blast Records. heute enthüllt die Band das Video zum Titektrack.



Sänger Nils Molin kommentiert:

"Wir freuen uns sehr, endlich die Kampagne zu starten, die zur Veröffentlichung von "Game Of Faces" führen wird. Wir haben eine ganze Weile daran gearbeitet, und ich bin sicher, dass die Ergebnisse für sich selbst sprechen werden. "Game Of Faces" ein verdammt guter Ritt und wir sind verdammt stolz darauf. Mit der Veröffentlichung des Titeltracks als Single, einem der allerersten Songs, die Ende 2022 für das Album geschrieben wurden, könnt ihr euch jetzt schon darauf freuen."



"Game of Faces" Trackliste:



01. Call Of The Night

02. Game Of Faces

03. Devilry Of Ecstasy

04. Die To Survive

05. Fire To Fight

06. Dark Angel

07. Fortune Favors The Brave

08. Sole Survivor

09. Phoenix

10. Dream Of Spring

11. Mystery



Game of Faces







https://www.youtube.com/watch?v=f1UnL4OOsNY

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dynazty game of faces