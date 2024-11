Neuigkeiten von AVANTASIA

AVANTASIA veröffentlicht das 10. Studioalbum "Here Be Dragons" am 28. Februar 2025 über Napalm Records.



"Here Be Dragons" wird in zahlreichen hochwertig gestalteten Editionen erhältlich sein, inklusive Bonusalben und limitierten Sonderformaten. Etwa ein 96-seitiges Hardcover-Artbook das über 160 Zeichnungen von Rodney Matthews und umfangreiche Geschichten enthält, die die Musik passend untermalen.



Tobias Sammet kommentiert:

" "Here Be Dragons" versprüht so viel Abenteuergeist und Unbekümmertheit, wie meine Musik sie lange nicht hatte. Alles wirkt sehr direkt, unerschrocken, kraftvoll und erhebend - und eher weniger introvertiert als auf den letzten Alben, auf denen ich Dinge auch systematisch verarbeiten musste. Diesmal habe ich mich einfach in die Kreativität gestürzt und dabei zehn für sich stehende musikalische Bilder geschaffen, die im Endeffekt dennoch auf wundersame Weise zu einem in sich geschlossenen Werk, und dem vielleicht sogar straffsten Kapitel in der Geschichte von AVANTASIA verschmolzen sind. Ich habe dabei alles genau so umgesetzt, wie ich es im Kopf hatte, und bin mit unerbittlicher Entschlossenheit sowie einer Unbekümmertheit an die Sache herangegangen, die mich an meine frühen Tage vor der The Metal Opera-Ära erinnert. Eine Zeit, in der ich mich unaufhaltbar fühlte und meinem Instinkt freien Lauf ließ, einfach Songs zu schreiben. Im Moment platze ich vor Energie und kann es kaum erwarten, Here Be Dragons zu veröffentlichen, und anschließend die große Tour mit unserer neuen Bühne zu starten. Wir werden das neue Material gemeinsam mit unseren Klassikern und einigen Raritäten in der spektakulärsten Bühnenshow präsentieren, die ihr je von AVANTASIA erlebt habt. In diesem Sinne und aus gegebenem Anlass: Frohe Weihnachten allerseits!"





"Here Be Dragons" Trackliste:



01-Creepshow

02-Here Be Dragons

03-The Moorland At Twilight

04-The Witch

05-Phantasmagoria

06-Bring On The Night

07-Unleash The Kraken

08-Avalon

09-Against The Wind

10-Everybody's Here Until The End

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: avantasia here be dragons trackliste