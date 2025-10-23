DUNE AURORA mit Debütalbum "Ice Age Desert"
23.10.2025 | 06:53
Das italienische Trio DUNE AURORA wird am 21.11.2025 sein Debütalbum "Ice Age Desert" veröffentlichen. Eine Singleauskopplung der Heavy-Rock-Scheibe gibt es bereits mit 'Fire'.
"Ice Age Desert" Trackliste:
01. Gateway
02. Tundra
03. Burning Waters
04. Crocodile
05. Trapdoor
06. Sunless Queen
07. Dune Chameleon
08. Fire
09. Se ponga el sol
FIRE (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=mr-REzPPITs
