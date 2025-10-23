DUNE AURORA mit Debütalbum

Das italienische Trio DUNE AURORA wird am 21.11.2025 sein Debütalbum "Ice Age Desert" veröffentlichen. Eine Singleauskopplung der Heavy-Rock-Scheibe gibt es bereits mit 'Fire'.







"Ice Age Desert" Trackliste:





01. Gateway

02. Tundra

03. Burning Waters

04. Crocodile

05. Trapdoor

06. Sunless Queen

07. Dune Chameleon

08. Fire

09. Se ponga el sol





FIRE (OFFICIAL VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=mr-REzPPITs

