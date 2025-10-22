TESTAMENT covert METALLICA
22.10.2025 | 22:51
Wie an dieser Stelle schon berichtet, ist für den 14. November das Coveralbum "No Life 'til Leather - A Tribute to METALLICA's Kill 'em All" geplant. Heute ging ein Clip zu TESTAMENTs Interpretation von 'Seek & Destroy' online.
https://www.youtube.com/watch?v=lvYRyYPtoC8
- Netinfect
- Stefan Kayser
- metallica kill em all testament no life til leather seek destroy tribut
