SHORES OF NULL: Neue Single
22.10.2025 | 22:50
Von der italienischen Doom-Metal-Formation SHORES OF NULL ist die digitale Single 'An Easy Way' erschienen, eine Auskopplung aus dem Splitalbum "Latitudes Of Sorrow" mit der finnischen Band CONVOCATION, das am 21. November herauskommen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=uGf-jUJwZDE
