DREAM THEATER cancelt Europa-Tour 2026

Bad News für alle Fans der amerikanischen Prog Metal-Band. Die für 2026 geplante Europa-Tour von DREAM THEATER wurde kurzerhand leider abgesagt.

Auf der Facebook-Seite der Band heißt es hierzu im Wortlaut:

"Wir wissen, dass wir versprochen haben, 2026 mit unserer kompletten Parasomnia-Show zurückzukommen, aber leider ändern sich Pläne manchmal... Nach langen Diskussionen und nach zwei Europa-Etappen unserer 40-jährigen Jubiläumstournee in den Jahren 2024 und 2025 (sowie EU-Tourneen in den beiden Vorjahren 2022 und 2023) haben wir die schwere Entscheidung getroffen, 2026 nicht in die EU/Großbritannien zurückzukehren.

Wir befinden uns derzeit in den letzten drei Wochen unserer US-Tournee Parasomnia/ACOS, es bleibt also noch Zeit, in die Staaten zu kommen, um diese Show zu sehen, wenn ihr Lust habt ... es ist wirklich eine fantastische Show! Und wenn wir sie nicht zu euch bringen können, wollten wir euch zumindest Bescheid geben, damit ihr die Möglichkeit habt, zu uns zu kommen, um sie zu sehen.

Wir freuen uns darauf, 2027 oder 2028 zu unserer nächsten Tournee in die EU/Großbritannien zurückzukehren!"