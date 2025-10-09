ANNA VON HAUSSWOLFF: Neues Album und Tour

Auch ANNA VON HAUSWOLFF gehört nicht wirklich zum Kernbestand unserer Musik, aber auch hier gilt: Sehr viele Menschen aus unserer geliebten "Szene" wissen mit der Musik der jungen Schwedin eine Menge anzufangen.

Daher möchte ich zum einen auf das bevorstehende neue Album "Iconoclasts" verweisen, welches am 31. Oktober bei dem Independent-Label Year0001 erscheinen wird und zum anderen auf die bevorstehenden Tourdaten:

04.12.25  Kopenhagen (DK), Vega

05.12.25  Malmö (SE), Moriskan

10.12.25  Oslo (NO), Vulkan

11.12.25  Örebro (SE), Kulturkvarteret

12.12.25  Stockholm (SE), Fållan

14.12.25  Helsinki (FI), Tavastia

21.01.26  Hamburg (DE), Knust

22.01.26  Berlin (DE), Columbia Theatre

23.01.26  Amsterdam (NL), Paradiso

25.01.26  Bristol (UK), Thekla

27.01.26  Manchester (UK), YES

28.01.26  London (UK), Islington Assembly Hall

30.01.26  Antwerpen (BE), Trix

31.01.26  Paris (FR), Trabendo

02.02.26  Lille (FR), Aeronef Club

03.02.26  Metz (FR), Les Trinitaires

04.02.26  Köln (DE), Gebäude 9

06.02.26  München (DE), Ampere

07.02.26  Wien (AT), WUK

09.02.26  Prag (CZ), Nova Spirala

11.02.26  Mailand (IT), Santeria Toscana 31

12.02.26  Bologna (IT), Locomotiv

13.02.26  Genf (CH), Antigel Festival

Das kommende Album "Iconoclasts" entstand in Zusammenarbeit mit Filip Leyman und enthält Gastbeiträge von Ethel Cain, Abul Mogard, Iggy Pop und Maria von Hausswolff. Thematisch befasst es sich mit Liebe, Freiheit, Autonomie und dem Widerstand gegen monolithische Strukturen.

Hier könnt Ihr gerne in die drei aktuellen Singleauskopplungen reinhören.

Facing Atlas

https://www.youtube.com/watch?v=XgpaX89owS0

Stardust

https://www.youtube.com/watch?v=HpMHH_W8G9s

The Whole Woman

https://www.youtube.com/watch?v=1lmOvpIh7Ws