ANNA VON HAUSSWOLFF: Neues Album und Tour
Kommentieren
Auch ANNA VON HAUSWOLFF gehört nicht wirklich zum Kernbestand unserer Musik, aber auch hier gilt: Sehr viele Menschen aus unserer geliebten "Szene" wissen mit der Musik der jungen Schwedin eine Menge anzufangen.
Daher möchte ich zum einen auf das bevorstehende neue Album "Iconoclasts" verweisen, welches am 31. Oktober bei dem Independent-Label Year0001 erscheinen wird und zum anderen auf die bevorstehenden Tourdaten:
04.12.25 Kopenhagen (DK), Vega
05.12.25 Malmö (SE), Moriskan
10.12.25 Oslo (NO), Vulkan
11.12.25 Örebro (SE), Kulturkvarteret
12.12.25 Stockholm (SE), Fållan
14.12.25 Helsinki (FI), Tavastia
21.01.26 Hamburg (DE), Knust
22.01.26 Berlin (DE), Columbia Theatre
23.01.26 Amsterdam (NL), Paradiso
25.01.26 Bristol (UK), Thekla
27.01.26 Manchester (UK), YES
28.01.26 London (UK), Islington Assembly Hall
30.01.26 Antwerpen (BE), Trix
31.01.26 Paris (FR), Trabendo
02.02.26 Lille (FR), Aeronef Club
03.02.26 Metz (FR), Les Trinitaires
04.02.26 Köln (DE), Gebäude 9
06.02.26 München (DE), Ampere
07.02.26 Wien (AT), WUK
09.02.26 Prag (CZ), Nova Spirala
11.02.26 Mailand (IT), Santeria Toscana 31
12.02.26 Bologna (IT), Locomotiv
13.02.26 Genf (CH), Antigel Festival
Das kommende Album "Iconoclasts" entstand in Zusammenarbeit mit Filip Leyman und enthält Gastbeiträge von Ethel Cain, Abul Mogard, Iggy Pop und Maria von Hausswolff. Thematisch befasst es sich mit Liebe, Freiheit, Autonomie und dem Widerstand gegen monolithische Strukturen.
Hier könnt Ihr gerne in die drei aktuellen Singleauskopplungen reinhören.
Facing Atlas
https://www.youtube.com/watch?v=XgpaX89owS0
Stardust
https://www.youtube.com/watch?v=HpMHH_W8G9s
The Whole Woman
https://www.youtube.com/watch?v=1lmOvpIh7Ws
- Quelle:
- Homepage
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- anna von hausswolff iconoclasts year0001 facing atlas stardust the whole woman
0 Kommentare