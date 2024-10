DREAM THEATER: Erster Vorab-Track am Start

DREAM THEATER-Fans aufgepasst: Das Warten hat ein Ende! Mit 'Night Terror' ist ab sofort der erste Track des am 07.02.2025 bei InsideOut Music erscheinenden neuen Albums verfügbar, und es ist der erste Blick auf "Parasomnia", ein Album, "das nicht nur unsere Vergangenheit, sondern auch unsere Zukunft repräsentiert."

Die Tracklist von "Parasomnia" liest sich wie folgt:

1. In The Arms Of Morpheus (5:22)

2. Night Terror (9:55)

3. A Broken Man (8:30)

4. Dead Asleep (11:06)

5. Midnight Messiah (7:58)

6. Are We Dreaming? (1:28)

7. Bend The Clock (7:24)

8. The Shadow Man Incident (19:32)

Night Terror

https://www.youtube.com/watch?v=2IPT60hvGw4