DOUBLE CRUSH SYNDROME kündigt neues Album an, Crowdfunding gestartet!

DOUBLE CRUSH SYNDROME, die Band um Andy Brings (ex-SODOM) hat ein neues Album mit dem Titel "Until One Of US Dies" mit zehn neuen Stücken für den 5. Juni angekündigt.

Das Album wird komplett in Eigenregie veröffentlicht, ohne Unterstützung eines Label. Zu diesem Zweck wurde eine Crowdfunding Kampagne auf Startnext ins Leben gerufen, wo ihr die Band bei diesem Vorhaben unterstützen könnt. Dort könnt ihr unter anderem das neue Album signiert und nummeriert vorbestellen und auch viele andere Dinge erwerben , darunter auch viele Einzelstücke, wie Bühnenklamotten oder Originaltexte Selbst ein Wohnzimmerkonzert könnt ihr buchen. Es sollte so ziemlich für jeden Fan was dabei sein.









Hier geht es zur Kampagne: www.startnext.com/double-crush-syndrome-album

DOUBLE CRUSH SYNDROME ist:

Andy Brings (ex- SODOM) - Gesang und Gitarre

Slick Prolidol - Bass und Gesang

Markus Herzog  Schlagzeug

Einen ersten Vorgeschmack auf das Album liefert das Video zum Song 'Free Hugs For Dictators', das ihr euch hier ansehen könnt: