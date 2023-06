DORO: Neues Album

Mit "Conqueress - Forever Strong And Proud" stellt uns DORO ihr neues Album vor.

Das gute Stück erscheint am 27. Oktober über Nuclear Blast und in Form von 'Time For Justice' gibt es auch schon eine erste Single-Auskopplung.

Anbei die Tour-Dates der Queen of Metal:

15.07. DE Saarbrücken - Open Air am E-Werk

16.07. DE Rottendorf - Gut Wöllried

21.07. IT Cremona - Lupollo in Rock 2023

28.07. DE Seebronn - Rock of Ages 2023

02.08. DE Wacken - W.O.A. 2023

19.08. CZ Moravský Krumlov - Rock Castle

26.08. DE Hameln - Paddy Rock Open Air 2023

02.09. AT Graz - Metal On The Hill

06.09. US Atlanta - ProgPower USA XXII

15.10. ES Santanyi - Full Metal Holiday

28.10. DE Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle