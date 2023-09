DOPELORD stellt neue Single vor

Herbstliche Grüße aus Polen. Die Doom-Spezialisten DOPELORD huldigen Satan am 6.Oktober. Dann erscheint das neue Album "Songs for Satan". Als optischen Anreiz liefert man heute ein Videoclip zur neuen Single 'The Chosen One' mit.







Album Tracklist:



1. Intro

2. Night Of The Witch

3. The Chosen One

4. One Billion Skulls

5. Evil Spell

7. Worms

8. Return To The Night Of The Witch





DOPELORD ist:

Paweł Mioduchowski - Guitars and Vocals

Piotr Ochociński - Drums

Grzegorz Pawłowski - Guitars

Piotr Zin - Bass, Vocals and Mellotron





Tourdaten:



Oct 12 Prague Modra Vopice

Oct 13 Cottbus Muggefug

Oct 14 Jena KuBa

Oct 15 Braunschweig B58

Oct 16 Hamburg Hafenklang

Oct 17 Malmö Plan B

Oct 18 Copenhagen Loppen

Oct 19 Kiel Schaubude

Oct 20 Groningen Café de Walrus

Oct 21 Nijmegen Doornroosje

Oct 22 Antwerpen Trix DesertFest Belgium

Oct 23 Lille La Bulle Café

Oct 24 Osnabrück Bastard Club

Oct 25 Düdingen Bad Bonn

Oct 26 Düsseldorf Pitcher

Oct 27 Berlin Lido Heavy Psych Sounds Fest

Oct 28 Dresden Chemiefabrik Heavy Psych Sounds Fest



Quelle: All Noir Redakteur: Frank Wilkens Tags: dopelord doom polen