BRIAN SETZER mit neuer Scheibe

Mit "The Devil Always Collects" erscheint am morgigen Freitag, den 15. September, das neue BRIAN SETZER-Album über Surfdog Records.

Anbei die Trackliste:

1. Rock Boys Rock

2. The Devil Always Collects

3. Girl On The Billboard

4. The Living Dead

5. What’ll It Be Baby Doll?

6. Black Leather Jacket

7. She’s Got A Lotta...Soul!

8. Play That Fast Thing (One More Time)

9. A Dude’ll Do (What a Dude’ll Do)

10. Psycho Suzie

11. One Particular Chick