DOMINUM weiß: Die Toten sterben nie!

Mit diesem neuen Video, das gleichzeitig der Titelsong zum neuen Album ist, kündigt DOMINUM besagtes zweites Album "The Dead Don't Die" an, das am 27. Dezember 2024 via Napalm Records erscheint.



Ein gewisser Ben Metzner, uns eher bekannt von FEUERSCHWANZ und DARTAGNAN, ließ es sich nicht nehmen, bei diesem Stück dabei zu sein.



Dr Dead zur neuen Single 'The Dead Don't Die':

"Die Zeit für das nächste Kapitel der DOMINUM Saga ist gekommen. Um mein Zombie-Imperium zu vergrößern und zu stärken, habe ich in den dunklen Höhlen einer Burg, deren Name geheim bleiben muss, einen neuen Gefährten aus dem Mittelalter gefunden - Ben Metzner von Feuerschwanz. Ich habe ihn überzeugt, sich unserer Sache anzuschließen, und gemeinsam werden wir unsere Armee vergrößern und unsere Macht noch weiter ausbauen. Die Welt der Lebenden kann sich auf eine Menge gefasst machen."

Dr. Dead



Ben Metzner ergänzt:

"Als Krieger aus dem mittelalterlichen Universum von FEUERSCHWANZ fühle ich mich geehrt und gesegnet, aus dem Grab auferstanden zu sein und ein Teil der wachsenden Zombie-Armee von DOMINUM zu werden!"



"The Dead Don't Die" Trackliste:



01. We Are Forlorn

02. One Of Us

03. The Dead Don't Die

04. Killed By Life

05. Die For The Devil

06. Don't Get Bitten By The Wrong Ones

07. Happy Deadly Ending

08. Can't Kill A Dead Man

09. This Is Not A Game

10. The Guardians Of The Night

11. Rock You Like A Hurricane (SCORPIONS Cover)



The Dead Don't Die, feat. Ben Metzner (FEUERSCHWANZ)







https://www.youtube.com/watch?v=dGO_sx4By28



Pünktlich zur Veröffentlichung von "The Dead Don't Die" wird DOMINUM die erste komplette Headliner-Tour starten und die neuen Horrorgeschichten erstmals auf der Bühne zum Leben erwecken.



Zuerst wird die Truppe aber FEUERSVHWANZ auf dem zweiten Teil ihrer Fegefeuer-Tour erneut unterstützen.



DOMINUM "The Dead Don't Die"-Tour mit MAJESTICA und HAMMER KING:



26.12.24 DE - Nürnberg / Hirsch

27.12.24 DE - München / Backstage

28.12.24 DE - Berlin / Frannz Club

08.01.25 DE - Frankfurt / Das Bett

09.01.25 DE - Hamburg / Gruenspan – VENUE UPGRADE!

10.01.25 DE - Köln / Kantine

11.01.25 NL - Leipzig / Hellraiser



FEUERSCHWANZ "Fegefeuer"-Tour mit ORDEN OGAN und DOMINUM:



27.11.24 NL – Eindhoven / Effenaar

28.11.24 NL – Haarlem / Patronaat

29.11.24 FR – Paris / Le Trabendo

30.11.24 DE – Kaiserslautern / Kammgarn

01.12.24 CH – Pratteln / Z7 Konzertfabrik

03.12.24 IT – Trezzo sull’Adda / Live Club

04.12.24 AT – Graz / Orpheum

05.12.24 AT – Linz / Posthof

06.12.24 AT – Vienna / Gasometer

