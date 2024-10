MYSTERY BLUE: Totenköpfe aus der Hölle

Die französische Heavy Metal-Kombo MYSTERY BLUE veröffentlicht am 6. Dezember via Massacre Records ihr mittlerwieile neuntes Studioalbum. Es hört auf den Titel "Night Demon" und einen ersten Höreindruck könnt ihr euch mit dem Song 'Skulls From Hell' verschaffen.

Skulls From Hell

https://www.youtube.com/watch?v=bkH4NT2H3hA

