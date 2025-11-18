DISCOVERY THROUGH TORMENT: Neues Video
Kommentieren
18.11.2025 | 22:48
Heute wurde ein neuer Videoclip der Death-Core-Band DISCOVERY THROUGH TORMENT aus Kanada veröffentlicht. Er gehört zu 'Arcane Inception' von der EP "Telesynthetic Rebirth", die am 5. Dezember auf den Markt kommen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=XLjCTuAoXew
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- discovery through torment telesynthetic rebirth arcane inception
