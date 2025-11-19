BLOODBOUND mit Video zum Titeltrack

Kurz vor dem Release ihres neuen Albums "Field Of Swords", das am 21. November 2025 via Napalm Records erscheint, veröffentlicht BLOODBOUND nach 'Defenders Of Jerusalem' und 'As Empires Fall' noch den Titeltrack.



Fredrik Bergh über 'Field Of Swords':

"Der Eröffnungs- und Titeltrack des Albums. Ein großartig schneller Song voller Energie und mit umwerfenden Melodien. Ein perfekter Einstieg in BLOODBOUNDs elftes Studioalbum!"



Tomas Olsson über 'Field Of Swords':

"In 'Field Of Swords' geht es um die Entwicklung der Kriegsführung und die Bedeutung der Schmiedekunst mit Kohlenstoff, die zu überlegenen Schwertkämpfern führte."



Wer mehr über das Album wissen möchte: Kollege Maik Englich hat ein großartiges Interview mit Sänger Patrik J. Selleby geführt.



Field Of Swords





https://www.youtube.com/watch?v=9swV-2azONc



As Empires Fall







https://www.youtube.com/watch?v=8gEr_uiASZs



Defenders Of Jerusalem 9.9.







https://www.youtube.com/watch?v=iXoFOa7yOJs