GREVE mit drittem Album "Bleknat bortom evig tid"
Das schwedische Symphonic-Black-Metal-Trio GREVE wird am 06.12.2025 sein drittes Studioalbum "Bleknat bortom evig tid", via Purity Through Fire, veröffentlichen. Der Track 'Nektar Av Dödens Gift' ist bereits online und gibt einen Vorgeschmack auf das neue Werk.
"Bleknat bortom evig tid" Trackliste:
01. Till Striden...
02. Livets Fjätter Brista
03. Nektar Av Dödens Gift
04. I Dunkel Poesi
05. En sista Färd
06. 16 Vingar...
07. Bleknat Bortom Evig Tid
08. Efter Stormen...
Greve - Nektar av Dödens Gift - Trackpremiere 2025
https://www.youtube.com/watch?v=8z06Ag2dnBk
- Quelle:
- Purity Through Fire
Norman Wernicke
- Norman Wernicke
- Tags:
- greve bleknat bortom evig tid nektar av dödens gift
