GREVE mit drittem Album

Das schwedische Symphonic-Black-Metal-Trio GREVE wird am 06.12.2025 sein drittes Studioalbum "Bleknat bortom evig tid", via Purity Through Fire, veröffentlichen. Der Track 'Nektar Av Dödens Gift' ist bereits online und gibt einen Vorgeschmack auf das neue Werk.







"Bleknat bortom evig tid" Trackliste:





01. Till Striden...

02. Livets Fjätter Brista

03. Nektar Av Dödens Gift

04. I Dunkel Poesi

05. En sista Färd

06. 16 Vingar...

07. Bleknat Bortom Evig Tid

08. Efter Stormen...





Greve - Nektar av Dödens Gift - Trackpremiere 2025







https://www.youtube.com/watch?v=8z06Ag2dnBk

Quelle: Purity Through Fire Redakteur: Norman Wernicke Tags: greve bleknat bortom evig tid nektar av dödens gift