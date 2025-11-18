DEEP PURPLE: Kleine Herbsttour für 2026 steht fest
DEEP PURPLE kündigt mehrere Herbstshows für 2026 an, kurz nachdem der Vorverkauf für ihre Sommer-Tour "Mad In Europe" gestartet ist.
Im Oktober und November 2026 macht DEEP PURPLE im Rahmen ihrer Herbsttour auch in Deutschland Halt. Unterstützung erhält die Band dabei von der Support-Band JAYLER. Der exklusive Vorverkauf startet am 19. November um 11:00 Uhr über Reservix und Myticket, bevor am 21. November um 11:00 Uhr der reguläre Ticketverkauf beginnt. Auf der Bühne sind DEEP PURPLE in ihrer aktuellen Besetzung zu erleben: Ian Gillan (Gesang), Roger Glover (Bass), Ian Paice (Schlagzeug), Don Airey (Keyboards) sowie Simon McBride (Gitarre), der seit 2023 Teil der Band ist.
DEEP PURPLE auf Sommer-Tour:
20.06.26 Meppen - Emsland Open Air
24.06.26 Mönchengladbach - SparkassenPark
27.06.26 Coburg - HUK Coburg Open Air, Schlossplatz
28.06.26 Ulm - Klosterhof Wiblingen
19.07.26 München - Tollwood Festival
Die frisch bestätigten Herbst-Konzerte:
31.10.26 Leipzig - QI Arena
01.11.26 Hamburg - Sporthalle
03.11.26 Dortmund - Westfalenhalle
04.11.26 Berlin - Uber Arena
06.11.26 Frankfurt - Festhalle
07.11.26 Nürnberg - PSD Bank Arena
