TENSIDE veröffentlicht neue Single 'Receiver Of The Dark'

TENSIDE stellt mit 'Receiver Of The Dark' eine neue Modern-Metal-Single vor, die zugleich einen ersten Ausblick auf das Jahr 2026 gibt. Inhaltlich thematisiert die Band den gesellschaftlichen und globalen Zerfall, das wiederkehrende S.O.S. bildet dabei das zentrale Motiv.



Produziert wurde die Single im bandeigenen Studio in München. Den Mix übernahm Joseph McQueen (u. a. BAD WOLVES, FROM ASHES TO NEW) in Los Angeles. Das Musikvideo entstand in Zusammenarbeit mit Glass Void und Regisseur Mirko Witzki.







Tenside - Receiver Of The Dark (Official Music Video)





https://www.youtube.com/watch?v=VqgNti2Y7Mw

