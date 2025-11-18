Fürs Erste alles in Ordnung bei NATTRADIO
18.11.2025 | 20:05
Die schwedische Dark-Metal-Band NATTRADIO präsentiert mit dem Video zu 'Alright For Now' einen weiteren Track aus ihrem kommenden zweiten Album "The Longest Night", das am 12. Dezember über Darkness Shall Rise Productions veröffentlicht wird.
Alright For Now
https://www.youtube.com/watch?v=eMTa05DjnWU
