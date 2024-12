Am 28 Februar 2025 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPM) das 40-jähriges "Balls To The Wall"-Jubiläum mit starbesetzter Neuauflage.



Da auf Shows und Festivals immer wieder die Frage auftauchte, ob denn zum 40. Jubiläum von "Balls To The Wall" nicht etwas Besonderes geplant sei, kam schließlich die Idee zum Tragegn, die Songs des legendären Albums mit einer Vielzahl von Gastmusikerinnen und -musikern neu aufzunehmen. Das Ergebnis ist eine Hommage, die für Dirkschneider und die Beteiligten gleichermaßen eine besondere Ehre darstellt.



Udo kommentiert:

"Die Neuaufnahme von "Balls To The Wall" war für mich eine ganz besondere Herausforderung. Dieses Album ist ein Meilenstein in meiner Karriere und es war mir wichtig, den Originalsongs neuen Glanz zu verleihen, ohne ihre kraftvolle Essenz zu verlieren. Die Zusammenarbeit mit großartigen Gästen hat den Songs eine frische, aufregende Dimension gegeben - alle haben ihren eigenen Stempel auf die Klassiker gesetzt. Es ist eine kraftvolle Hommage an die Fans und eine Einladung an die nächste Generation, diese Songs mit genauso viel Leidenschaft zu erleben, wie ich sie damals aufgenommen habe. Für mich persönlich ist es eine Reise, die nie endet - "Balls To The Wall" wird immer ein Teil von mir sein."





"Balls To The Wall" Trackliste:



01. Balls To The Wall, feat. Joakim Brodén of SABATON

02. London Leatherboys, feat. Biff Byford of SAXON

03. Fight It Back, feat. Mille Petrozza of KREATOR

04. Head Over Heels, feat. Nils Molin of DYNAZTY/AMARANTHE

05. Losing More Than You've Ever Had, feat. Michael Kiske of HELLOWEEN

06. Love Child, feat. Ylva Eriksson of BROTHERS OF METAL

07. Turn Me On, feat. Danko Jones

08. Losers And Winners, feat. Dee Snider of TWISTED SISTER

09. Guardian Of The Night, feat. Tim "Ripper" Owens of KK's PRIEST, formerly of JUDAS PRIEST]

10. Winter Dreams, feat. Doro Pesch



Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dirkschneider balls to the wall 40 jahre