Dynamite Night 2024: GRAVE DIGGER als Late Night Special!

Die traditionsreiche "Dynamite Night" am Samstag, den 28.12.2024 in der Sechtahalle in Ellwangen-Röhlingen hat nochmals Zuwachs bekommen:

So wird neben ALL FOR METAL, VICTORY und RONNIE ATKINS, niemand geringeres die rockig-metallische Nacht beenden, als die Mannen um Chris Boltendahl, GRAVE DIGGER!

Opener ist übrigens ein Lokalmatador namens STEVE "ON THE ROCKS", man darf gespannt sein.

Tickets gibt es an den bekannten Internet-Vorverkaufsstellen.