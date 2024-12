Das "No Sleep After X-Mas"-Festival 2024 in Runkel an der Lahn (bei Limburg) steht ja quasi schon vor der Tür. Vielleicht noch eine gute Idee, falls jemand noch ein Weihnachtsgeschenk sucht...



Wann? - 28.+29.12.2024

Wo? - 65594 Runkel, Stadthalle





"NO SLEEP AFTER X-MAS - 2nd Attack" - Running Order:

Quelle: Veranstalter Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: no sleep after xmas 2024 running order