DIRKSCHNEIDER - Neues zur Jubiläumstour

Zur Feier des 40-jährige Jubiläum des "Balls To The Wall"-Albums gobt es natürlich auch eine ausgedehnte Tour. Support sind die Bands CROWNSHIFT und ALL FOR METAL.



"Balls To The Wall" - 40-jährige Jubiläumstour

mit CROWNSHIFT und ALL FOR METAL



25.02.2025 (HR) Zagreb - Boogaloo * *NEU*

26.02.2025 (AT) Wien - SiMM City

27.02.2025 (DE) München - Backstage *RESTTICKETS*

28.02.2025 (DE) Leipzig - Haus Auensee *RESTTICKETS*

01.03.2025 (CZ) Prag - SaSaZu

02.03.2025 (HU) Budapest - Barba Negra

04.03.2025 (RO) Bukarest - Quantic Club

06.03.2025 (PL) Krakau - Klub Studio

07.03.2025 (PL) Warschau - Progresja

08.03.2025 (LT) Vilnius - Kablys

09.03.2025 (EE) Tallinn - Helitehas *NEU*

10.03.2025 (FI) Helsinki - Kulttuuritalo

11.03.2025 (FI) Tampere - Tavara-asema

13.03.2025 (NO) Oslo - Rockefeller

14.03.2025 (SE) Göteborg - Trädgår'n

16.03.2025 (DE) Berlin - Huxleys Neue Welt

17.03.2025 (DE) Frankfurt - Batschkapp

18.03.2025 (BE) Antwerpen - Trix

19.03.2025 (FR) Paris - Le Trabendo

21.03.2025 (ES) Pamplona - Sala Totem

22.03.2025 (ES) Madrid - Mon *VERLEGT*

23.03.2025 (ES) Barcelona - Razzmatazz 2

25.03.2025 (CH) Pratteln - Konzertfabrik Z7

26.03.2025 (DE) Stuttgart - LKA Longhorn *AUSVERKAUFT*

27.03.2025 (DE) Oberhausen - Turbinenhalle

28.03.2025 (DE) Hamburg - Große Freiheit 36

29.03.2025 (DE) Geiselwind - Eventhalle *RESTTICKETS*

30.03.2025 (DE) Geiselwind - Eventhalle *NEU*

08.04.2025 (GR) Athen - Fuzz Live Music Club * *NEU*

09.04.2025 (GR) Thessaloniki – Principal Club Theater * *NEU*

11.04.2025 (TR) Istanbul - IF Performance Hall Beşiktaş * *NEU*

12.04.2025 (BG) Sofia - Hristo Botev Hall * *NEU*



* nur DIRKSCHNEIDER

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dirkschneider balls to the wall 40 jahre tour 2025 crownshift all for metal