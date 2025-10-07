DIARY OF DREAMS: Neues Minialbum erscheint Ende Oktober

Die Band DIARY OF DREAMS wird am 31.10.2025 ein Minialbum mit den Namen "Chapter 1: Dead End Dreams" als CD und Vinyl veröffentlichen.



Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich dabei und eine Serie. Aktuell mit unbekannten Ausgang.



Sänger und Mastermind Adrian Hates sagt dazu: "Die Serie endet, wenn die Geschichte zu Ende erzählt ist."

Er führt weiter aus: "So beginnt nun am 31.10.2025 die neue musikalische Traumreise mit dem Kapitel "Dead End Dreams". Begeben wir uns dafür nun gemeinsam in völlig neue Klangwelten des Tagebuchs. Der Titel verrät ein wenig, womit zu rechnen ist  düstere und apokalyptische Szenarien sowie ein Rückzug in die eigenen Gedanken, um das auszublenden, was kaum fassbar mehr scheint: die Realität; eine Welt am kollektiven Abgrund."



Mit dem Song 'The Chemistry Of Pain' gibt es nun auch einen ersten Eindruck vom neuen Werk. Dies kann bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. Kein Allein 4:36 min

2. The Chemistry Of Pain 4:59 min

3. Tomorrows Past 4:27 min

4. Hurt People Hurt People 4:48 min

5. Dead To Me 5:01 min

6. Iamnowhere 5:09 min



Live ist die Band wie folgt zu erleben:

08.11.25 Zürich (CH) Der schwarze Ball

14.11.25 Hannover, MusikZentrum

15.11.25 Wuppertal, LCB

16.11.25 Frankfurt, Batschkapp

18.11.25 Stuttgart, Im Wizemann Club

19.11.25 München, Backstage Werk

20.11.25 Berlin, Columbia Theater

21.11.25 Dresden, Reithalle Strasse E

22.11.25 Leipzig, Täubchenthal

12.12.25 Magdeburg, Factory

13.12.25 Hamburg, Markthalle

13.02.26 Leipzig, Kupfersaal (& Philharmonie Leipzig)



Die Tickets können über die Bandhomepage erworben werden.

https://www.youtube.com/watch?v=lzOjCZlaGxM