POWERMETAL.de präsentiert: Holtebüttel Rockt 2026

POWERMETAL.de freut sich, auch im nächsten Jahr das wunderbare HOLTEBÜTTEL ROCKT FESTIVAL zu präsentieren!
Haltet euch fest, denn am 05. und 06. Juni wird es in Langwedel bei Bremen wieder laut. Das familiäre HOLTEBÜTTEL ROCKT geht in die nächste Runde und verspricht auch 2026 wieder für hochkarätige Abwechslung zu sorgen.
Bereits fest zugesagt haben:
FIDDLER'S GREEN
MONTREAL
REIS AGAINST THE SPÜLMACHINE
KUPFERGOLD
FRAUPAUL
VENUES und
DEAD ROCK PILOTS
Die zweite Bandwelle wird bald folgen!
Tickets findet ihr hier und hier gelangt ihr zu weiteren Infos über das Festival.
