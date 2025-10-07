SEEDS OF DOOM on air!

Und hier noch etwas für die Freunde der schwermütigen und langsamen Riffkunst, in Fachkreisen auch Doom Metal genannt:

Heute Abend wieder SEEDS OF DOOM live.

Diesmal mit SOLITUDE AETURNUS, OLD NIGHT, NAEVUS, DOOMOCRACY, MIRROR OF DECEPTION, WAR INJUN u.v.m.

Wie immer von 22:00 bis Mitternacht, zu hören auf 107.5MHz/97.3MHz im Raum Salzburg/Bad Reichenhall/Bad Ischl oder WELTWEIT im Live-Stream.

Also schaltet alle ein wenn es wieder heißt: "Good evening, Children of Doom!"

Reintunen! - Abdoomen!

