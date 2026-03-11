DEVIN TOWNSEND wie die Motte um das Licht

Seit über zehn Jahren werkelt das kanadische Progressive-Metal-Genie DEVIN TOWNSEND an seiner Metal-Oper "The Moth" und das Warten wird am 29.05.2026 ein Ende haben: "The Moth" ist fertig! Nach der exklusiven Premiere im März 2025 im niederländischen Groningen steht nun endlich der physische Release an.

Aber mehr dazu vom Meister selbst:

""The Moth ist das bislang ambitionierteste Werk von DEVIN TOWNSEND  ein Projekt, das über ein Jahrzehnt hinweg als sein Lebenswerk in seinem Kopf existierte: ein immersives, orchestrales, chorales und theatralisches Gesamtkunstwerk. Was einst als entfernte Vision begann, wurde Realität, als Townsend eingeladen wurde, mit dem North Netherlands Orchestra und seinem Chor zusammenzuarbeiten.

Anders als seine früheren, genreübergreifenden Klangwelten wurde "The Moth" von Grund auf als vollständig orchestrierte Erzählung konzipiert. Townsend verbrachte Jahre damit, sich die musikalischen Grundlagen neu anzueignen, um die Partitur selbst zu schreiben: Harmonielehre, Kontrapunkt und Orchestrierung baute er praktisch von Grund auf neu auf  fachkundig unterstützt von Joseph Stevenson. Das Ergebnis ist ein sorgfältig ausgearbeitetes, emotional getragenes Werk, in dem jedes Instrument und jede Stimme Raum bekommt, sich zu entfalten.

Das Album wurde in mehr als zehn Ländern aufgenommen und vereint eine außergewöhnliche internationale Besetzung: das bereits erwähnte North Netherlands Orchestra und seinen Chor, langjährige Weggefährten wie Darby Todd, Mike Keneally und James Leach sowie Gäste wie Steve Vai, Anneke van Giersbergen und Lynn Wu. Hunderte Musiker, Toningenieure, Mixer und Künstler haben zu dem gewaltigen kreativen Ökosystem dieses Projekts beigetragen.

Im Kern handelt "The Moth von Transformation. Durch seine aufsteigenden, weit ausgreifenden Arrangements und seine intimen Momente erforscht das Werk Selbstakzeptanz, Hingabe und den Mut, sich Unbehagen zu stellen, ohne davor zurückzuweichen.

"The Moth" handelt von der Reise  aber auch vom Ankommen."

Die Trackliste liest sich wie folgt:

01. Semi-prologue

02. War Beyond Words

03. The Moth

04. Ode To My Eye

05. Enter The City

06. Covered By Causes

07. Lexin

08. Runaways

09. A Proxy For God

10. The Mothers

11. Orion

12. Stay There

13. Home At Night

14. Intermission

15. Lexin Returns

16. The Clergy

17. Prepare For War

18.The Big Snit

19. Silver Princess

20. A Life in Review

21. Metamorphosis

22. Stained Hearts

23. Let Go

24. We Dont Deserve Dogs

Und als wäre das noch nicht alles genug, gibt es mir "Enter The City" auch noch einen ersten Vorgeschmack:

Enter The City

https://www.youtube.com/watch?v=Ih78rQZT8U4