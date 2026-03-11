SIX FEET UNDER kündigt neues Album "Next To Die" an!
Chris Barnes und seine Death-Metal-Urgesteine SIX FEET UNDER werden am 24.04.2026 das neue, fünfzehnte (!) Album "Next To Die" vie Metal Blade Records veröffentlichen.
Die neue Single 'Unmistakable Smell Of Death' kann man hier anhören:
https://www.youtube.com/watch?v=x6kusyz8kyI
Die Tracklist von "Next To Die" liest sich wie folgt:
01. Approach Your Grave
02. Destroyed Remains
03. Mister Blood And Guts
04. Mutilated Corpse In The Woods
05. Unmistakable Smell Of Death
06. Wrath And Terror Takes Command
07. Skin Coffins
08. Mind Hell
09. Naked And Dismembered
10. Grasped From Beyond
11. Next To Die
12. Ill Wishes
