PETER KARP: Blues geht immer

Der Bluesrocker hat mit 'Tooth And Nail' seine neue Single erscheinen lassen. Mit dabei ist auch Rick Vito an der Gitarre und der ist eingeweihten Blues & Rock Fans natürlich ein Begriff, weil der schon mit u.a. John Mayall, Fleetwood Mac, Bob Seger, Todd Rundgren, John Prine, Jackson Browne, Bonnie Raitt zusammenklampfte. Andere Gäste auf dem Album "Jersey Town", das am 17.04.2026 bei Make My Day Records erscheinen wird, sind u.a. Sue Foley, Dennis Gruenling, John Ginty und Mark Johnson, alles anerkannte Figuren aus der Blues und Jazz-Szene.
Am selben Tag wie zum Erscheinen des Albums beginnt auch seine Europatour.
16. 04. 2026 Eppstein, Wunderbar
17. 04. 2026 Stuttgart, Laboratorium
18. 04. 2026 Bad Neustadt, Bildhäuser Hof
23. 04. 2026 Großbottwar, Blues im Bottwartal
24. 04. 2026 Wangen, Jazzpoint
29. 04. 2025 Kandern, Chabah
30. 04. 2026 CH-Basel, 8Bar
01. 05. 2026 Eisenach, Jazzkeller Alte Mälzerei
08. 05. 2026 Bad Reichenhall, Magazin 4
