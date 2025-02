DESTRUCTION mit neuem Musikvideo

Am 7. März 2025 erscheint via Napalm Records DESTRUCTIONs 16. Studioalbum "Birth Of Malice". Zur ersten Single 'Destruction' ist heute auch ein offiziellem Musikvideo erschienen.



DESTRUCTION über 'Scumbag Human Race':

"Die Single 'Scumbag Human Race' ist ein unerbittlicher Steamhammer! Der treibende Groove und die rohe Energie reißen dich direkt in den Moshpit! Der Track wird ein absolutes Monster auf unseren Liveshows sein – dieses Riff wird eure Gesichter zum schmelzen bringen!"



https://www.youtube.com/watch?v=pyoy26mufxw

