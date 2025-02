Neuigkeiten von A DAY TO REMEMBER

A DAY TO REMEMBERs neues Album "A Day To Remember's Big Ole Album Vol. 1" ist ab sofort über Fueled By Ramen-Atlantic Music Group/Warner Musicals als CD/LP erhältlich. Digital ist das Album ab 21. März erhältlich.



Heute sind schon zwei Tracks online:'Make It Make Sense' und 'LeBron'.



"A Day To Remember's Big Ole Album Vol. 1" Trackliste:



01-Make It Make Sense

02-Feedback

03-Bad Blood

04-All My Friends

05-Till Death

06-Flowers

07-LeBron

08-Die For Me

09-Miracle

10-Same Team

11-Silence

12-Closer Than You Think



LeBron







https://www.youtube.com/watch?v=nVmA9o4d3Kk



Make It Make Sense







https://www.youtube.com/watch?v=TuGCBQoYOu0



Und weil ein Album allein nicht reicht, geht A DAY TO REMEMBER 2025 auf internationale Tour, um "Big Ole Album Vol. 1" in die Welt zu tragen. Deutschland ist mit einigen Festivalterminen dabei.



06.06.2025: Nürburgring – Rock Am Ring

08.06.2025: Nürnberg – Rock Im Park

27.06.2025: Münster – Vainstream Rockfest

28.06.2025: Leipzig – Impericon Festival

